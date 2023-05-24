Прокуратура Петербурга опубликовала первый отчет о работе по нарушениям в коррекционной школе

В Санкт-Петербурге продолжается разбирательство с ненадлежащим поведением педагогов коррекционной школы Василеостровского района. Сейчас прокуратура уже предоставила первый отчет о проверках.

В сети распространилась аудиозапись, на которой слышно, как учителя кричат на школьников. Дети в ответ плачут, но к концу обстановка лишь накаляется. С аудиофайлом ознакомились работники районной прокуратуры.

Также специалисты получают объяснения от сотрудников школы, которые могут быть причастны к происшествию. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уточняется, что педагогам задаются вопросы по содержанию аудиозаписи. При этом ответ учителей на случившееся пока не был обнародован. Разбирательство будет вестись и дальше.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ведется доследственная проверка по факту ущемления прав учеников коррекционной школы.

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