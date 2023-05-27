Когда лучше сидеть дома: петербуржцам назвали даты массовых «наплывов» туристов

В Санкт-Петербурге открыт летний туристический сезон, так что на улицах массово бродят не местные жители, а гости северной столицы. При этом путешественники посещают город на Неве «наплывами».

Власти культурной столицы развивают туризм и стараются привлечь в город как можно больше туристов со всей России. А вот сами горожане не всегда довольны тем, что по их родному Петербургу разгуливают приезжие.

В городе уже назвали даты, когда туристов на улицах будет больше всего. В эти дни петербуржцы вполне могут позволить себе остаться дома.

Конец мая

Масштабный праздник в Петербурге отмечается уже в субботу, 27 мая. Культурная столица празднует 320-летие со дня основания.

Событие по понятным причинам стало знаковым для коренных петербуржцев. Но и туристов на эти выходные в город на Неве приехало достаточно. Загруженность отелей составляет 75% и более. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Июнь

В июне 2023 года ожидается сразу три волны туристов в Петербурге. Первый пик спроса на бронирование придется на 9-12 июня. В указанные выходные граждане будут праздновать День России. Традиционная точка сбора гуляющих — вторая столица РФ.

После этих чисел «наплыв» туристов ожидается в период с 14 по 17 июня. Приезжие этой волны должны не слишком усердно разгуливать по городу: большинство из них будет задействовано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Следующая волна — 23 и 24 июня. В эти дни, по данным ведомства, традиционно держится высокая нагрузка петербургских отелей.

Также в Санкт-Петербург в течение всего лета будут массово приезжать абитуриенты. В середине июля стоит ожидать «наплыва», который будет связан со вступительными испытаниями, а уже к концу августа в город на Неве окончательно въедут новые жильцы.