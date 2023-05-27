В Пулково хотят ускорить процесс проверки документов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге проводится модернизация инфраструктуры. Качество обслуживания решили ускорить в преддверии к пику летнего туристического сезона.

Пропускную способность зоны проверки документов Пулково планируют поднять. Предполагается, что этого удастся добиться после увеличения числа таких пунктов. Сейчас их только десять, но в скором времени добавится еще шесть. Если все пойдет по плану, то время на проверку документов у туристов сократится сразу на 60%.

Также в аэропорту будет запушен дополнительный пункт досмотра на этапе предполетного досмотра. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково.

Отдельно сейчас в зонах посадки проводится ремонт. На участках после завершения всех работ установят в 2,5 раза больше устройств для самостоятельной печати посадочных. Это тоже ускорит процесс обслуживания пассажиров. Время на это должно сократиться на 20%.