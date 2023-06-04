Магазинные кражи приводят к большим убыткам ритейлеров

Ритейлеры западных стран столкнулись с массовыми убытками внушающего объема. Причина потерь — магазинное воровство.

Сейчас уровень преступности в указанных территориях остается высоким. Кражи с прилавков гипермаркетов проходят регулярно. Из-за этого страдает система продаж в целом: убытки бьют все рекорды.

В прошлом 2022 году розничная индустрия США потеряла 100 миллиардов долларов из-за магазинных краж, пишет «Коммерсантъ». В текущем году показатели могут оказаться еще выше.

Россию проблема с воровством с торговых полок тоже затрагивает. Ритейлеры ведут активную борьбу с таким положением дел: нанимается больше охранников, устанавливаются камеры видеонаблюдения. Также все чаще товары начинают помещать в специальные защитные боксы.

Эксперты упоминают, что в последнее время по всему миру фиксируется увеличение числа магазинных краж. Это связывают с общим ухудшением экономического положения населения.