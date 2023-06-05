Петербуржец пытался отделаться от долгов фейковым скриншотом о переводе

Житель Санкт-Петербурга решил проявить находчивость, но случайно стал фигурантом дела о мошенничестве. Против мужчины возбудили уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ после того, как тот отдал долг фейковым скриншотом денежного перевода.

В ходе разбирательства было установлено, что горожанин одолжил у своей соседки десять тысяч рублей. Та дала ему деньги, и он пообещал возместить ей долг переводом на карту. Позднее мужчина скинул скриншот об оплате, но денег так и не поступило. Оказалось, что картинка — фейк.

По итогу потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. По делу состоялся суд, на котором мужчину признали виновным. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Петербуржец получил срок в три с половиной года лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима. Пока приговор еще не вступил в законную силу.

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