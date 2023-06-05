Уровень безработицы по России упал еще ниже установленного минимума

В России вновь сократился уровень безработицы. По итогам апреля 2023 года показатель составил 3,3% и в очередной раз обновил исторический минимум.

Информацией о ситуации с безработицей по стране поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова на очередном заседании межведомственной рабочей группы для реагирования ситуации, складывающейся на рынке труда.

По словам чиновницы, в настоящее время в центрах занятости по стране зарегистрировано 523 тысячи человек. С начала 2023 года число сократилось сразу на 41 тысячу граждан. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Причины такого положения дел могут оказаться самыми разными. В ходе отчета отметили только успешную работу ведомств и направленных на устранение безработицы проектов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рекламная кампания заводов может не повлиять на кадровый дефицит.

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