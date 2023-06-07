На «Скандинавии» у Выборга введут реверсивное движение до 30 июня

На &#171;Скандинавии&#187; у Выборга введут реверсивное движение до 30 июня
Реверсивное движение под Выборгом будет действовать с 20 по 30 июня. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На трассе «Скандинавия» на подъезде к Выборгу временно введут реверсивное движение и ограничат скорость до 40 км/ч почти на две недели. Сначала ограничения затронут одну полосу проезжей части путепровода, затем встречную.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 20 по 30 июня па путепроводе через железную дорогу будет организовано реверсивное движение автомобилей с регулируемыми светофорами. Также появятся скоростные ограничения до 40 км/ч. В эти дни дорожники будут проводить здесь работы по восстановлению двух мастичных деформационных швов.

Дорожные работы пройдут на 3 километре подъезда №1 к городу Выборг по трассе «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой.

Данные работы будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения и пройдут в круглосуточном режиме.

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