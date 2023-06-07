В массовом ДТП с грузовиками на КАД один человек погиб и двое пострадали

Массовое ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей произошло на внутренней стороне КАД в Красногвардейском районе Петербурга. На месте аварии работают три машины МЧС. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

По словам очевидцев, у съезда на улицу Руставели «фура ехала на большой скорости, не были слышны визги тормозов, только звук сильного удара», пишут в комментариях «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах с места аварии видно, что загруженный грузовик зацепил две попутные машины: водовоз и легковой автомобиль. Все три машины пробили разделяющие встречные направления ограждение . Также была сбита стойка с верхними знаками.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор образовался в обоих направлениях: на внешней стороне КАДа от съезда на Шафировский проспект до улицы Руставели, на внутренней — от проспекта Культуры.

Причины ДТП выясняются.