Расследование по факту хищения на строительстве «Газпром Арены» в Петербурге завершили

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов завершили следствие по уголовным делам о хищении из бюджета более 30 миллионов рублей. Преступления пришлись на объект строительства «Газпром Арены» в городе на Неве.

Обвиняемыми по делу проходили пять участников организованной группы. Установлено, что в период с июля 2016 года по июнь 2019 года местное госучреждение заключило контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на строительство указанного спортивного объекта. Тогда и были провернуты преступные схемы.

Представитель Водоканала создал коммерческую организацию и назначил на должность гендиректора своего знакомого. Позднее был заключен контракт на поставку оборудования. По факту процессом занималась не та компания, которая была прописана в документах. Суммой сделки указали 291 миллион рублей при фактической стоимости только в 267 миллионов. Подобным образом провернули и другую сделку.

В ходе проверок специалисты выявили данные отклонения. Участников организованной группы задержали, и против них началось разбирательство. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

У организаций уже арестовали имущество на сумму порядка 15 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. Сейчас уголовные дела направили в прокуратуру с обвинительными заключениями. Позднее состоится суд.

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