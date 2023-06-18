Из-за пожара на Васильевском острове задерживают автобусы

В Санкт-Петербурге на Среднем проспекте Васильевского острова у 22-23-й линии В.О. случился пожар. В настоящее время из-за возгорания затруднено движение персонального и общественного транспорта. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

Работа спасателей мешает проезду по основным трассам автобусных маршрутов № 6 и 249, троллейбусных маршрутов № 10 и 11, трамвайных маршрутов № 6 и 40. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

Общественный транспорт задерживается. На это уже жалуются петербуржцы в своих социальных сетях.

Причины и детали пожара сейчас устанавливаются, ведется ликвидация возгорания. Информации о жертвах пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 18 июня подожгли тополиный пух. Огонь с него перекинулся на рядом стоящий автомобиль, но его удалось оперативно потушить.