«Црвена звезда» обошла «Зенит» в матче Кубка PARI Премьер

Футболисты «Зенита» не смогли одолеть сербскую команду «Цревна звезда». Гости обошли сине-бело-голубых со счетом 2:1 во втором матче Кубка PARI Премьер.

Второй матч Кубка PARI Премьер, который болельщики наблюдали со стадиона «Газпром Арена» в Петербурге, не принес сильной радости болельщикам «Зенита». Команда смогла забить один гол сербской команде «Цревна звезда», однако противник собрался и обошел хозяев стадиона — матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый год удалось забить на 40-й минуте — в ворота «Зенита» мяч прилетел первым. Однако на 62‑й минуте свой первый мяч за клуб забил бразильский новичок Ду Кейрос. Ударом с пенальти от Жана‑Филиппа Крассо расставил все точки — победа досталась «Цревне звезде».

Ранее Малком вышел на поле с младенцем на руках перед матчем с «Црвеной Звездой».