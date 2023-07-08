«Любовь» стала самым непопулярным ответом в опросе об идеальной семье в России

В России провели опрос, в котором жителям страны предложили выделить важные качества для идеальной семьи. В рейтинге победили ответы об уважении друг к другу и об отдельном жилье и деньгах.

Любовь оказалась не самым важным критерием для того, чтобы выстроить отношения в паре, показал опрос ВЦИОМ. Так, россиян спросили, что нужно для идеальной семьи, и ответы оказались довольно любопытными.

Так, 66% опрошенных посчитали, что идеальной можно назвать семью, где царит уважение и взаимопонимание. На втором месте оказался ответ об отдельном жилье (35%), на третьей строчке рейтинга — финансовая независимость (30%). Реже всего респонденты отмечали такие ответы как «Счастье и гармония» (28%), а также «Любовь» (20%).

Ранее стало известно, что в Петербурге более тысячи детей остались без попечения родителей.