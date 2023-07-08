В Петербурге открыли памятник Петру и Февронии Муромским

В поселке Солнечное открылся памятник святым Петру и Февронии Муромским. Монумент украсил площадку перед входом в одноименный храм в Курортном районе Петербурга.

В субботу, 8 июля, в День любви, семьи и верности в поселке Солнечное Курортного района Петербурга появился памятник святым Петру и Февронии Муромским. Монумент находится на территории храма, посвященного святым. Ранее его освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В основу композиции бронзового памятника положен эпизод из «Повести о Петре и Февронии Муромских». Он изображает святых, плывущих в старинной русской ладье», — описали концепцию в Смольном.

Вокруг памятника благоустроили территорию: установили систему разного типа освещения, модернизировали прогулочную зоную

Ранее в Петербурге 30 пар получили медаль «За любовь и верность».