В Репино до ноября ограничат движение по Приморскому шоссе

В Репино до ноября ограничат движение по Приморскому шоссе
Фото: Baltphoto

Автомобилистов снова ждут ограничения на дорогах. Самыми продолжительными они будут в поселке Репино — здесь дорожники до 4 ноября будут работать на Приморском шоссе.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предупредила автомобилистов о дорожных работах в Курортном районе. Так, с 10 июля по 4 ноября будет ограничен проезд по Приморскому шоссе от Лермонтовского проспекта до Новодеревенской улицы. Кроме того, в Стрельне до 13 июля нельзя будет проехать возле дома 2 по Тарховской улице.

В Приморском районе также до 19 июля ограничивается движение транспорта возле дома 4к1 по улице Маршала Новикова. Автомобилистов просят заранее подбирать удобный маршрут.

Ранее дорожники снова открыли движение по КАД на вантовом мосту. Ограничения на дороге с 56 по 57 километр сняты — специалисты устраняли здесь колейность.

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