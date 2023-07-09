Поток воды из-за ливней унес десятки авто в сочинской Хосте

Буйство погоды в Сочи стоило местным жителям и гостям региона недвижимости. Так, ливень привел к разливу целых рек на дорогах, которые снесли десятки машин.

В сочинском районе Хоста бушует непогода. Так, 9 июня на улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю. Погибших или пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в ведомстве.

Однако это не все трудности, с которыми пришлось столкнуться местным жителям из-за непогоды. Так, в доме по улице Кипарисовой затопило весь первый этаж, а в доме на улице Шоссейной потоки воды затопили цокольный этаж. Эвакуация жильцов не проводилась, специальные службы откачивают скопившуюся воду.

Ранее туристам в Анапе запретили купаться из-за шторма. Буйство погоды в Краснодарском крае, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до понедельника, 10 июля.