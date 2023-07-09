Потолстевшая нерпа из реки Бурная готовится вернуться в естественную среду

Потолстевшая нерпа из реки Бурная готовится вернуться в естественную среду
Фото: Baltphoto

В Петербурге готовятся отпустить в естественную среду обитания нерпу, которую ранее в истощенном состоянии заметили в реке Бурная.

«Готовится к выпуску в природу нерпочка из реки Бурная. Она уже достигла достаточной степени упитанности, необходимой для самостоятельной жизни», — поделились радостной новостью создатели петербургского проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих и основателей «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев в своем личном сообществе во «Вконтакте» под названием «Спасение тюленей».

Ранее жителям Санкт-Петербурга показали снимки ластоногих с высоты птичьего полета. В рамках акции горожанам напомнили, что в настоящий момент важно сообщать о встречах с нерпами, дабы сохранить их как вид. За это активно выступают местные активисты.

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