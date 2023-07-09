Проект петербургского музея электротранспорта разработают к концу 2024 года

Здания бывшего Василеостровского трамвайного парка планируют объединить и превратить в новый музей электротранспорта. Разработкой проекта до конца 2024 года займется архитектурное бюро «Студия 44».

Несколько зданий на Среднем проспекте Васильевского острова, д. 77 реконструируют и приспособят под современное использование в рамках проекта по созданию нового большого музея электротранспорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Василеостровского района, проект до конца 2024 года подготовит архитектурное бюро «Студия 44», которое, например, разрабатывало вокзальный комплекс «Ладожский», а также главный учебный корпус для нашумевшего комплекса «ИТМО Хайпарк».

Идея создать новый музей в Петербурге была озвучена на Петербургском международном экономическом форуме текущего года.

Ранее стало известно, что в Петербурге создадут археологический музей по поручению Путина.