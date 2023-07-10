«Лукойл» лишился участка АЗС из-за строительства развязки в южной части Петербурга

В Санкт-Петербурге по результатам суда у ООО «Лукойл–северо–западнефтепродукт» изъяли участок земли. По итогам заседания было поддержано решение администрации города на Неве о том, что часть АЗС требуется ликвидировать под строительство развязки в южной части северной столицы.

Возведение развязки будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Крупная компания лишилась земли, чтобы в городе смогли проложить указанный объект. Решение уже окончательно утвердили, но еще можно ожидать возражений от «Лукойла».

Развязку планируют построить на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. В суде предъявили достаточно подтверждений необходимости такому решению, пишет dp.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полузатонувший ресторан решили убрать с проспекта Обуховской обороны.