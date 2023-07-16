В Казани после матча «Зенита» и ЦСКА в полицию попали почти 200 болельщиков

Матч на казанской «Ак Барс арена» привел почти две сотни болельщиков в полицейский участок. Причиной недовольства стражей порядка стали распитие алкоголя, демонстрирование нацистской атрибутики и мелкое хулиганство.

Вызывающее поведение на матче за Суперкубок России в Казани привело в отдел 196 болельщиков, из которых фигурантами административных протоколов стали 156 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике Татарстан 16 июля.

По статье о мелком хулиганстве проходят 114 человек, за пропаганду нацисткой символики и атрибутики попались 30 человек, еще трое — за распитие алкогольных напитков.

Ранее ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев остался недоволен игрой петербургского «Зенита». Игру сине-бело-голубых, которые в итоге четвертый раз подряд завоевали Суперкубок России, он назвал «поганой».

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