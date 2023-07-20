Более 800 волонтеров будут бесплатно работать на саммите «Россия – Африка»

В Петербурге во время саммита «Россия — Африка» на безвозмездной основе будут трудиться 825 человек. Волонтеры отправятся не только в «Экспофорум», но и на вокзалы и аэропорты, а также в гостиницы.

Помощь волонтеров снова понадобилась организатором саммита «Россия — Африка», который пройдет в «Экспофоруме» 27-28 июля. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», безвозмездно работать будут 599 петербуржцев и 226 представителей других регионов.

Волонтеры будут помогать участникам не только на территории самого саммита, но и будут встречать гостей в аэропорту Пулково или на Московском вокзале. Кроме того, информационную поддержку прибывшим на мероприятие предоставят в пунктах аккредитации и отелях проживания участников.

Волонтеры перед началом своей миссии уже прошли отбор и соответствующую подготовку.