Администрация Волгограда подала иск против Исинбаевой из-за долгов за парковку

Власти Волгограда подали иск против группы лиц, в числе которых и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, из-за неоплаченной парковки. подобные дела уже подавались несколько раз с 2016 по 2019 годы.

Администрация Волгограда решила через суд взыскать долги с владельцев автомобилей, которые не оплачивают парковку на территории подземной стоянки в Центральном районе. Как сообщили журналистам агентства РИА Новости в местной мэрии, среди нарушителей также оказалась олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

«В соответствии с действующим законодательством плата за пользование участком с лицами, не имеющими соответствующего договора, взыскивается через суд», — отметили местные власти.

Подобные иски уже подавались несколько раз с 2016 по 2019 годы.

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