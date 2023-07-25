Автомобилистов в начале августа ждет перекрытие КАД у проспекта Обуховской Обороны

В Петербурге с 1 по 4 августа будет перекрываться движение по КАД на развязке с проспектом Обуховской Обороны.

На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют два съезда, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, с 1 по 4 августа будет поочередно закрываться проезд по съезду с внешнего кольца КАД на Рабфаковскую улицу в сторону метро «Рыбацкое» и по участку внешнего кольца КАД, который выходит на Проспект Обуховской Обороны в направлении станции метро «Пролетарская».

Дорожники отметили, что продолжительность перекрытий будет зависеть от погодных условий, однако ориентировочно период работ будет составлять около суток. Объехать участок можно будет по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки или по другим улицам города.