Беспрецедентно. КХЛ и НХЛ оказались в тупике по делу вратаря из школы СКА

Российский голкипер Иван Федотов, воспитывавшийся в хоккейной школе СКА, подписал контракт с ЦСКА. Московские армейцы являются актуальными обладателями Кубка Гагарина, и в новом сезоне тоже считаются фаворитами турнира — наряду с питерским СКА и казанским «Ак Барсом». Решающие схватки в КХЛ привлекают внимание большого количества зрителей, в том числе и фанатов, заключающих пари на поединки, дабы испытать удачу и проверить свои знания.

Как сообщает интернет-портал Bookmaker Ratings, предоставляющий инсайдерскую информацию о спортивных соревнованиях и прогнозах, подписание контракта с ЦСКА вызвало недовольство клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», который задрафтовал Федотова. Это произошло еще в 2015 году, когда «Летчики» выбрали голкипера в седьмом раунде, под общим 188-м пиком.

В прошлом году Федотов отправился в армию по призыву — в таком случае, согласно правилам НХЛ, контракт на сезон 2022/23 автоматически переносится на сезон 2023/24. Однако в нынешнем году, после возвращения вратаря из армии, соглашение с ним тут же подписал ЦСКА.

При этом ни «Филадельфия», ни ЦСКА не хотят конфликта ни между клубами, ни между лигами, тем более, у НХЛ и КХЛ есть негласный «меморандум о ненападении», согласно которому они уважают контракты друг друга. Как будет развиваться ситуация дальше? Скорее всего, решающее слово окажется за ИИХФ.