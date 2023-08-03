Петербуржцам рассказали, как выбирать чернику

Покупать ягоду лучше на официальных рынках или в магазине. Не стоит брать у торговцев на трассах.

Лето – сезон ягод, исключением не стала и черника. В петербургском отделении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать хорошую ягоду. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства.

Прежде всего, ягоды должны быть крупными. Свежая, недавно собранная черника имеет сизый налет. Ягода должна быть однородного темного цвета, сухая с ровной поверхностью, с равномерной окраской, немятая, чистая, без лишней внешней влажности. Чернику применяют при лечении болезни глаз желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, гингивитов, стоматитов. В ней содержатся сахара, дубильные вещества, витамины и микроэлементы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о пользе малины. Малина улучшает работу мозга за счет содержания антиоксидантов, а также помогает расти новым нервным клеткам.