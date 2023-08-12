Высокотехнологичный арт-парк откроют на Добролюбова

Пространство обещает быть самым технологичным в стране. Неизвестно, когда именно оно откроется для посетителей.

Новый арт-парк появится на проспекте Добролюбова в Петроградском районе Петербурга. В новом парке для горожан и гостей Северной столицы обустроят дорожки для прогулок, зоны отдыха и водоемы. Кроме того, будет установлен фонтанный комплекс.

Как сообщает «МК в Питере», пространство оснастят «по последнему слову техники». Планируется, что объект в городе на Неве будет самым высокотехнологичным общественным пространством в стране. О сроках проведения работ не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Зеленогорском парке появилась площадка для отдыха. На объекте появились садовые скамейки, урны и фонари в круглых плафонах. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.