Дворец усадьбы Михайловка под Петергофом будут сдавать в аренду за 5 рублей

Дворец усадьбы Михайловка сдадут в аренду за 5 рублей. Арендатора обяжут восстановить его за семь лет.

Заброшенный дворец в парке «Михайловская дача» под Петергофом и четыре надворных постройки на Петербургском шоссе, 109 общей площадью порядка 11,5 тысяч квадратных метров сдадут в аренду по одному рублю за каждый объект. Арендатору дадут семь лет на восстановление усадьбы.

Как сообщает «Деловой Петербург», объект сдадут в аренду на 49 лет по решению Министерства культуры России, принятому в начале сентября. Торги пройдут 29 сентября, начальная ставка составит 1 рубль, а задаток — 1,7 млн рублей. Шаг аукциона составляет 25 копеек. Дворец Михаила Николаевича Романова возвели в 1858-1861 годах, архитектор – Гаральд Боссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Реставрацию крепости Орешек оценили в 10 млрд рублей.