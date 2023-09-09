Вендел прокомментировал свой несостоявшийся трансфер из «Зенита» во «Фламенго»

Вендел прокомментировал свой несостоявшийся трансфер из «Зенита» во «Фламенго»
Фото: Baltphoto

Полузащитник Вендел высказался о не произошедшем трансфере из «Зенита» во «Фламенго». Он сказал, что считает Петербург прекрасным городом для жизни.

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» высказался о своем несостоявшемся переходе во «Фламенго» во время летнего трансферного окна. Спортсмен считает, что все стороны должны быть довольны, однако если этого не происходит, жизнь продолжает идти своим чередом.

В беседе с иностранным СМИ Вендел высказал, что счастлив быть в «Зените», а Петербург он считает прекрасным городом для жизни. При этом он понимает, что в следующем окне может произойти все что угодно, но он пока не определился с собственными желаниями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» объявил состав на матч против одного из лидеров иранского футбола «Сепаханом». Болельщики уже едут на «Газпром Арену» в Петербурге в готовности засвидетельствовать победу одной из команд.

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