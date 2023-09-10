Петербуржец попал в реанимацию с проломленным черепом после драки на станции метро

После драки на станции метро «Кировский завод» пострадавшего госпитализировали с проломленным черепом. Его состояние оценивается как тяжелое.

Днем, 9 сентября, неизвестный нанес телесные повреждения 27-летнему молодому человеку, после чего скрылся с места преступления. Как стало известно Gazeta.SPb, нападавший – мужчина возрастом 35-40 лет с короткой стрижкой и русыми волосами, был одет в синюю футболку, джинсы и ботинки темного цвета.

Подозреваемый сел на электропоезда в сторону станции метро «Девяткино». Его уже разыскивают сотрудники полиции. Пострадавшего госпитализировали в одну из ближайших клиник с проломленным черепом, ушибом мозга и открытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее в Ленинградской области мужчина убил человека, который попросил его перестать слушать громкую музыку в автобусе.