Первоклассницу госпитализировали с ножевым ранением после похода за грибами в Ленобласти

В больницу Гатчинского района Ленинградской области поступила семилетняя девочка, которая упала на нож после похода за грибами с матерью.

Вечером, 18 сентября, в полицию поступило сообщение о госпитализации первоклассницы с проникающим ножевым ранением живота. В больницу девочка приехала вместе с матерью, проживающей в поселке Вырица Гатчинского района. Как стало известно Gazeta.Spb, двумя часами ранее несовершеннолетняя вместе с родственниками отправилась в лес за грибами. По возвращению домой, девочка упала на пакет с грибами, в которой лежал нож.

На данный момент пострадавшую перевели в хирургическое отделение. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Отец первоклассницы находится в местах лишения свободы.

Ранее в подвале многоэтажного дома в Санкт-Петербурге обнаружили разлагающийся труп.