Звезда фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова скончалась в США

Советская актриса театра и кино Любовь Майкова ушла из жизни в США, куда переехала в конце 1980-х годов.

О смерти женщины стало известно 19 сентября. О кончине актрисы сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), который Майкова окончила в 1980 году. Известно, что за свою жизнь звезда фильмов «Вам и не снилось» режиссера Ильи Фрэза работала в московском театре Малая драматическая труппа и была его основателем.

Актриса была известна советскому зрителю по таким фильмам как «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты», однако в конце 1980-х годов переехала в США, где и умерла.

«ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Майковой», — говорится в сообщении на официальном сайте театра.

Ранее скончался поэт-песенник Николай Добронравов. Его вдова, композитор Александра Пахмутова тяжело пережила смерть супруга, а ее самочувствие ухудшилось.