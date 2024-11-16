Синоптик Колесов предупредил, что Петербург оказался на пороге ветрового наводнения 16 ноября

В Петербурге снова возникла угроза наводнения, и этот прогноз становится особенно значимым в исторический контекст. В день 125-летней годовщины первого прогноза Невского наводнения, город снова столкнулся с возможностью поднятия уровня воды, что предсказывают синоптики. Александр Колесов, ведущий специалист Гидрометцентра, сообщил, что ситуация в атмосфере складывается таким образом, что в Петербург надвигается шторм.

За ночь в атмосфере произошли такие изменения, что сегодня можно ожидать штормовые условия. Гидрометцентр работает круглосуточно, чтобы вовремя предупредить граждан о возможной опасности. Ветер с порывами до 25-28 м/с, который в течение дня охватывает акваторию Финского залива, начнёт влиять на Петербург вечером. Ожидается, что к 22-24 часам вода начнёт подниматься, создавая угрозу ветрового наводнения.

Так как ситуация развивается стремительно, синоптики прогнозируют, что наводнение, вызванное сильным ветром и нагоном воды с залива, продолжится только несколько часов. В ночь с 16 на 17 ноября вода начнёт отступать, а ветер ослабеет. Тем не менее, уровень воды в городе всё ещё останется повышенным до 1 метра, и такая ситуация может сохраняться в течение следующего дня.