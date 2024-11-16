В Петербурге пары, прожившие в браке 50, 60, 70 и 75 лет, получат выплату: как оформить

С 2021 года в Петербурге установлена практика выплаты единовременных денежных средств семьям, которые отпраздновали юбилей своей супружеской жизни. Это решение направлено на поддержку граждан, долгие годы состоящих в браке. В 2024 году горожане, достигшие значимых дат, могут рассчитывать на материальную помощь от администрации города.

Размер выплат и условия получения

Семейные пары, проживающие на территории Петербурга, могут получить выплаты, если они прожили в браке 50, 60, 70 или 75 лет. Сумма выплаты зависит от количества лет в браке и места проживания супругов:

Пары, оба супруга которых являются гражданами России и проживают в Санкт-Петербурге, могут получить: 50 000 рублей — на 50-летний юбилей; 60 000 рублей — на 60-летний юбилей; 70 000 рублей — на 70-летний юбилей; 75 000 рублей — на 75-летний юбилей (для юбилеев после 1 января 2021 года).

Если один из супругов проживает в Санкт-Петербурге, а второй — в Ленинградской области, то суммы выплат будут составлять: 25 000 рублей — на 50-летний юбилей; 30 000 рублей — на 60-летний юбилей; 35 000 рублей — на 70-летний юбилей; 37 500 рублей — на 75-летний юбилей.



Кто может подать заявление и сроки подачи

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в установленные сроки. Семейные пары могут подавать заявление на выплату в течение трех лет после юбилея. Если с момента юбилея прошло больше времени, заявление можно подать до 1 января 2025 года. Важно помнить, что в случае, если один из супругов проживает в Ленинградской области, сумма выплаты будет меньше.

Пары, проживающие в Петербурге и отметившие 50, 60, 70 или 75 лет совместной жизни после 1 января 2012 года, могут претендовать на выплату;

Пары, в которых один из супругов проживает в Петербурге, а второй — в Ленинградской области, и они отметили юбилей с 1 января 2021 года, также могут претендовать на выплаты.

Заявление могут подавать не только супруги, но и их официальные представители по доверенности.

Процесс получения выплаты

После подачи заявления, в течение 30 рабочих дней будет принято решение о предоставлении или отказе в выплате. В случае положительного решения, заявитель получит распоряжение о предоставлении единовременной выплаты, и деньги будут переведены на указанный счет.

Если в назначении выплаты будет отказано, заявителю направят уведомление с объяснением причин.