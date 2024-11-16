Корпоратив в Петербурге: от классики до безумства – лучшие идеи для новогоднего праздника

В поисках идеального места для новогоднего корпоратива в Петербурге? Мы подготовили для вас подборку уникальных вариантов для организации корпоративных вечеринок, где каждый сотрудник, вне зависимости от предпочтений, найдёт что-то по вкусу. В этом году можно выбрать как традиционные рестораны, так и более необычные локации — от крыши с панорамным видом на город до музея с советскими игровыми автоматами.

Ресторанная классика: проверенные временем локации

Барслона на Рубинштейна – если хотите почувствовать атмосферу жаркой Испании, загляните в этот тапас-бар на улице Рубинштейна. С ярким интерьером, который напоминает уличные бары Каталонии, и разнообразным меню, здесь можно не только вкусно поесть, но и устроить настоящий праздник. В «Барслона» есть возможность арендовать весь бар для небольших компаний или один из отдельных залов для более крупных коллективов. Музыка, танцы и хорошее настроение гарантированы.

Игристые – для ценителей высококлассной гастрономии и современных технологий этот ресторан станет отличным выбором. Здесь, в центре города, на Сенной площади, предлагают уникальные авторские блюда и впечатляющую винную карту. Ресторан оснащён всем необходимым для проведения корпоративов: проектор, звук, камерная атмосфера — для компаний до 40 человек.

Крыша 18 – ищете место с изумительным видом? Панорамный ресторан «Крыша 18» на Петроградской набережной откроет перед вами потрясающие виды на Неву и исторический центр Петербурга. Интернациональное меню, разнообразие стейков и морепродуктов идеально подойдут для вечеринки в кругу коллег.

Под открытым небом: корпоратив на свежем воздухе

Если вы хотите провести корпоратив на свежем воздухе, даже зимой есть масса вариантов. Уединение и активные развлечения позволят сплотить коллектив.

Золотая долина – курорт в 90 километрах от Петербурга, находящийся на вершине горнолыжного склона, идеально подходит для активного отдыха. Здесь можно не только покататься на лыжах или сноуборде, но и отдохнуть в банном комплексе или устроить корпоративный ужин в ресторане с видом на лесопарковую зону.

Никольские ряды – зимний шатёр на Садовой улице, напоминающий звездное небо, идеально подойдёт для корпоративов с активностями на свежем воздухе. Здесь есть каток, карусель, площадки для игры в керлинг и айс мини-гольф. Если хотите чего-то более необычного, закажите шоу-программу или квест для команды.

Каток у Флагштока – для любителей зимних видов спорта — каток с площадью 11 400 кв. м., на котором можно не только покататься, но и устроить полноценную вечерину. В фудтраках и кафе можно организовать угощение, а беседки ледового кафе позволят согреться без снятия коньков.

Когда «формат» — не формат: для смелых и креативных

Если рестораны вам кажутся слишком банальными, а на улицу идти холодно, можно выбрать совершенно нестандартные места для проведения корпоратива.

Музей советских игровых автоматов – для корпоративов с настроением ностальгии, этот музей станет отличным выбором. Здесь вас ждут более 50 действующих автоматов, на которых можно сыграть в старинные игры, такие как «Морской бой» и «Магистраль». В музее можно арендовать пространство для вечеринки и устроить тематическую программу с квизами или квестами.

Музей Азартных Игр – для тех, кто хочет добавить немного интерактивности и азарта, этот музей, посвящённый игорному бизнесу, будет отличным вариантом. Вас ждут экскурсии с фокусниками, где можно не только узнать об истории азартных игр, но и испытать удачу за игральными столами.

Музей Русского национального напитка – хотите провести корпоратив с дегустацией? Музей водки на Конногвардейском бульваре предлагает уникальную экскурсию по истории русского напитка, а затем — дегустацию различных сортов водки с традиционными закусками. Это нестандартный вариант для компаний, которые готовы к весёлому и познавательному отдыху.

Где провести идеальный корпоратив?

Независимо от того, предпочитаете ли вы традиционный ресторан с уютной атмосферой, активный отдых на природе или необычные музейные экспириенции, в Петербурге есть место для каждого. Чтобы корпоратив прошёл на высшем уровне, важно, чтобы он соответствовал интересам ваших коллег. Подберите вариант, который подойдёт вашему коллективу, и сделайте новогодний праздник незабываемым.