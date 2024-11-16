Ингредиенты для популярных салатов на Новый год обойдутся в 2,2 тысячи рублей

Семья из четырех человек, которая планирует приготовить традиционные новогодние салаты, такие как оливье, винегрет, мимоза и селедка под шубой, потратит около 2,2 тысячи рублей только на продукты для этих блюд. В этом расчете не учитываются дополнительные расходы на напитки, десерты и другие праздничные угощения, которые также являются неотъемлемой частью новогоднего стола.

Рассчитывая стоимость ингредиентов для приготовления популярных салатов, издание Мойка78 привело данные о ценах в одном из петербургских гипермаркетов. Так, на приготовление четырёх новогодних салатов для семьи с детьми придется потратить следующую сумму:

Салат «Оливье»

Для приготовления оливье понадобятся следующие продукты:

Картофель (1 кг) — 39,99 рублей

Зеленый горошек (банка) — 119 рублей

Морковь (500 г) — 13,50 рублей

Майонез (230 мл) — 74,99 рублей

Вареная колбаса (500 г) — 299 рублей

Солёные огурцы (640 г) — 199 рублей

Яйца (10 штук) — 99,99 рублей

Итого: 845,47 рублей.

Салат «Винегрет»

Для винегрета понадобятся:

Свекла (500 г) — 20 рублей

Картофель (1 кг) — 39,99 рублей

Морковь (500 г) — 13,50 рублей

Лук (500 г) — 21,50 рублей

Солёные огурцы (640 г) — 199 рублей

Квашеная капуста (250 г) — 79,99 рублей

Подсолнечное масло — 129,99 рублей

Итого: 503,97 рублей.

Салат «Селедка под шубой»

Необходимые ингредиенты:

Свекла (500 г) — 20 рублей

Картофель (1 кг) — 39,99 рублей

Морковь (500 г) — 13,50 рублей

Лук (500 г) — 21,50 рублей

Майонез (230 мл) — 74,99 рублей

Селедка в масле (250 г) — 159,99 рублей

Яйца (10 штук) — 99,99 рублей

Итого: 429,96 рублей.

Салат «Мимоза»

Ингредиенты для мимозы:

Картофель (1 кг) — 39,99 рублей

Яйца (10 штук) — 99,99 рублей

Морковь (500 г) — 13,50 рублей

Майонез (230 мл) — 74,99 рублей

Лук (500 г) — 21,50 рублей

Консервированная рыба (горбуша, 1 банка) — 178,99 рублей

Итого: 428,96 рублей.

Общая стоимость новогоднего стола

Для того чтобы накрыть стол для четырех человек и приготовить традиционные новогодние салаты, семье придется потратить около 2208 рублей. Наибольшие расходы ожидаются на салат «Оливье», который обойдется в 845,47 рублей. Самыми доступными по стоимости получились салаты «Мимоза» и «Селедка под шубой», которые стоят почти одинаково — 428,96 и 429,96 рублей соответственно.

Дополнительные расходы на праздничный стол

Кроме основных ингредиентов для салатов, традиционно на новогоднем столе присутствуют такие деликатесы, как красная икра и сливочное масло. Стоимость красной икры в этом году значительно возросла — средняя цена за килограмм составляет более 8 тысяч рублей. Это на 1 тысячу рублей дороже, чем в сентябре 2024 года, когда цена была около 7 тысяч рублей.

Также заметно увеличилась стоимость сливочного масла, которое с начала года подорожало на 28,36%. Такие изменения в ценах оказались значимыми для семейных бюджетов, планирующих угощения на Новый год.

Кроме того, ожидается рост цен на мандарины, которые традиционно являются одним из самых популярных новогодних фруктов. Оптовая цена мандаринов за последнюю неделю выросла на 4,9%, составив 92 рубля за килограмм, а за последний год — на 12,9%.