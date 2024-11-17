В Петербурге пышечная на Большой Конюшенной закрылась на ремонт

Знаковое заведение Петербурга — пышечная на Большой Конюшенной улице — приостановила свою работу на время ремонта. Заведение, известное своими пышками по советскому рецепту, будет закрыто с 11 ноября, а его двери откроются вновь 25 числа этого месяца.

Пышечная, расположенная в здании бывшей французской реформаторской церкви, является одной из старейших в городе. С момента своего открытия в 1958 году, когда улица ещё носила имя Желябова, она стала символом петербургской гастрономической культуры. Классические «ленинградские пышки», подаваемые здесь с кофе с молоком, остаются неизменными по рецептуре, что привлекает поклонников на протяжении десятилетий.

На двери пышечной с 11 ноября появилось объявление о ремонте, а аналогичная пометка о временном закрытии появилась и на онлайн-картах. В официальной группе заведения в социальной сети ВКонтакте представители пышечной сообщают, что ремонт направлен на улучшение качества обслуживания, чтобы сделать заведение более удобным для посетителей.