Более века назад, незадолго до своей кончины в 1909 году, святой праведный Иоанн Кронштадтский пережил важное духовное видение, которое на протяжении десятилетий оставалось предвестием будущих событий для России. После вечерней молитвы ему явился старец в монашеской мантии с четками, который, несмотря на строгое лицо, излучал доброту. Это видение стало источником пророчества, которое сегодня начинает сбываться.

В своем откровении Иоанн Кронштадтский увидел ключевые события, которые потрясли страну: крушение монархии, разрушение храмов, революционные волнения и гражданскую войну. Однако, несмотря на все эти тяжелые испытания, старец в конце видения показал, что Россия, пройдя через тьму, снова обретет веру и духовную силу.

Святой праведный оставил несколько знаковых дат, которые связаны с историческими переломами: 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024 годы. Почти все эти даты уже стали знаковыми в истории страны, а значение 2024 года, по мнению исследователей пророчества, может оказаться особенно важным для будущего России.

Иоанн Кронштадтский настоятельно призывал своих соотечественников к покаянию и молитве, предсказывая тяжкие испытания для народа. Он подчеркивал, что именно через возвращение к духовным ценностям и укрепление православной веры можно будет преодолеть любые трудности. Праведник также акцентировал внимание на сохранении духовных традиций, считая, что будущее страны напрямую связано с духовным возрождением.