Ученые выяснили, что яйца могут улучшать память и снижать уровень холестерина

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали результаты нового исследования, в котором было установлено, что регулярное потребление от двух до четырех яиц в неделю может положительно сказываться на уровне холестерина в крови и даже улучшать когнитивные функции.

Исследование было основано на анализе данных, собранных за многие годы. Ученые изучили состояние здоровья и питание 890 человек, включая мужчин и женщин, которые принимали участие в долгосрочном проекте, начавшемся еще в 1988 году. Одним из основных направлений исследования было изучение влияния потребления яиц на когнитивные способности людей среднего и пожилого возраста.

Особое внимание было уделено анализу данных о женщинах. Среди 531 участницы исследования оказалось, что те, кто чаще употреблял яйца, показывали меньшее ухудшение памяти — как краткосрочной, так и долгосрочной. Однако среди мужчин первоначально такой связи выявлено не было.

Тем не менее, через десять лет, когда ученые вновь проанализировали данные, ситуация изменилась. Оказалось, что мужчины, которые увеличили потребление яиц, начали показывать лучшие результаты в когнитивных тестах, чем те, кто потреблял их меньше. Это открытие удивило ученых и стало важной частью исследования, так как изначально предполагалось, что эффект будет более выражен у женщин.