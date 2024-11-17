В Петербурге продолжается масштабная ретроспектива Карла Брюллова к 225-летию со дня его рождения

С 18 октября 2024 года по 12 мая 2025 года в Михайловском замке Русского музея в Петербурге проходит уникальная выставка, посвященная 225-летию со дня рождения знаменитого русского художника Карла Брюллова. Даже спустя месяц залы заполнены людьми.

Экспозиция под названием «Великий Карл» включает около 300 произведений живописи и графики мастера, предоставленных не только Русским музеем, но и другими ведущими культурными учреждениями России.

Одним из главных событий выставки стала публичная демонстрация картины «Христос во гробе», работы Брюллова, недавно возвращенной в Россию благодаря усилиям спецслужб. Это полотно, ставшее символом художественной и культурной ценности для отечественного искусства, будет показано в рамках экспозиции впервые после своего возвращения.

Фото: Gazeta.SPb

В частности, на экспозиции представлены такие знаковые произведения, как портреты, жанровые сцены, а также картины на религиозные темы. Особое внимание стоит уделить новаторским акварелям Брюллова, которые поражают не только техническим мастерством, но и эмоциональной глубиной.

Русский музей хранит одну из самых значительных коллекций работ Карла Брюллова, в которую входят его главные шедевры. В этом году, помимо юбилея художника, также отмечается 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, который воспел талант Брюллова в своих произведениях. Именно эти два гениальных соратника культуры связаны не только по времени, но и в контексте взаимодействия между искусством и литературой, что будет особо подчеркнуто на выставке.

Выставка «Великий Карл» предлагает зрителям не только полюбоваться искусством великого художника, но и погрузиться в атмосферу Италии XIX века, которая оказала такое большое влияние на его творчество. В коллекции Русского музея представлено множество работ, отражающих идеалистическое восприятие природы и жизни художником, а также его стремление освободиться от академических канонов.