Новостройки Петербурга достигли стоимости почти в 260 тысяч рублей за «квадрат»

Сентябрьский рост цен на первичное жилье в крупнейших городах России продолжился и в ноябре, когда стоимость новостроек на 18 ведущих региональных рынках страны увеличилась на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно подсчетам аналитиков ЦИАН.Аналитики, средняя цена на квадратный метр жилья в 16 городах-миллионниках и двух областях (Московской и Ленинградской) на середину ноября составила 177,4 тысячи рублей.

Одним из самых ярких примеров подорожания является Петербург, где стоимость квадратного метра в новостройках за месяц увеличилась на 0,8%, достигнув 258,9 тыс. рублей. Это продолжение тренда, наблюдаемого в предыдущие месяцы, когда рынок первичной недвижимости показывал уверенный рост, а темпы повышения цен ускорились. В Москве, например, средняя цена составила 383,9 тыс. рублей за квадрат, что на 1,6% выше октябрьских значений.

Рост цен в Петербурге обусловлен несколькими факторами, среди которых стабилизация спроса и осторожная активность девелоперов. Несмотря на экономическую неопределенность и геополитическую ситуацию, интерес к новостройкам не ослабевает.

Особое внимание привлекает рынок недвижимости в Нижнем Новгороде, где рост цен за месяц составил 4,5%, что является самым высоким показателем среди крупных российских городов. В Ростове-на-Дону цены увеличились на 3,1%, до 151,5 тыс. рублей за квадратный метр. Однако не во всех городах наблюдается положительная динамика: в Челябинске за месяц цена на новостройки снизилась на 0,3%, до 117,3 тыс. рублей.