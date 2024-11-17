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В Петербурге промышленный альпинист заметил в окне скелет женщины

Фото: unsplash

В Петербурге промышленный альпинист, работавший на фасаде дома на Загребском бульваре, заметил в одном из окон квартиры человеческий скелет. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», обнаружение стало результатом случайного наблюдения: альпинист заметил подозрительный силуэт в квартире, находящейся на одном из верхних этажей.

По предварительным данным, женщина могла умереть более двух лет назад, а ее тело пролежало в квартире, запертой изнутри, все это время. Когда специалисты, прибывшие на место происшествия, вскрыли дверь, они обнаружили не только останки, но и продукты питания с датой производства 2022 года, что подтвердило длительный срок пребывания тела в помещении.

Предполагается, что женщина вела уединенный образ жизни и проживала в квартире одна. Соседи не обращали внимания на отсутствие хозяйки, возможно, не замечая ее изолированности. Подтверждения того, что кто-то посещал квартиру в течение последних месяцев, не поступало.

Для того чтобы установить точную причину смерти, останки женщины были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время следственные органы проводят проверку.

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