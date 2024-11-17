Новый ангел Романа Шустрова появился на Матисовом острове в Петербурге

На Матисовом острове в Петербурге была установлена уникальная бронзовая фигура ангела с вертушкой-ветряком, созданная архитектором Романом Шустровым. Этот памятник посвящен художнику и стал частью экокультурного проекта «Остров роз», инициированного волонтерами в сотрудничестве с Музеем Петербургских ангелов.

Установку фигуры организовали на набережной Пряжки, напротив отеля «Матисов домик», где ангел теперь будет символизировать память о выдающемся мастере. Реализация проекта стала возможной благодаря многочисленным пожертвованиям. Инициатором установки памятника стала солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис, которая организовала благотворительный концерт «Музыка ангелов».

В мероприятии приняли участие солисты Мариинского театра, хоровые коллективы и даже «Мисс Мира» Оксана Федорова. На собранные средства было не только отлито бронзовое изображение ангела, но и приобретены уличные скамьи и урны для благоустройства территории «Острова роз».