Четверть петербургских компаний проведут новогодний корпоратив в офисе

К предстоящим новогодним праздникам в Петербурге подготовились 58% компаний, из которых значительная часть выбрала проведение корпоративов прямо в офисах. Согласно исследованиям SuperJob, каждый четвертый работодатель из Северной столицы планирует организовать праздничное мероприятие в привычной рабочей обстановке. Это число значительно превышает общероссийские показатели, где на офисные корпоративы приходится лишь 20%.

Тем временем, около 29% петербургских компаний планируют провести новогоднее торжество в ресторанах, что также соответствует общероссийским трендам. Однако в отличие от других регионов страны, где корпоративы на выезде или в бане популярны, только 2% петербургских организаций рассматривают вариант праздника за городом, и еще 2% нацелены на нестандартные мероприятия — посещение театра, организации награждения сотрудников или другие необычные форматы. Об этом сообщили «Аргументы Недели — Санкт-Петербург».

Интересно, что около 20% петербургских компаний вовсе не собираются устраивать новогодние корпоративы. Причины этому — отсутствие традиции у некоторых организаций и финансовые трудности, с которыми сталкиваются другие. В целом, примерно 10% петербургских работодателей признались, что в условиях нынешней экономической ситуации не могут позволить себе проведение массовых праздников.

В отличие от северной столицы, на федеральном уровне все же наблюдается немного иной расклад. В России в среднем 32% компаний выбрали рестораны для проведения корпоратива, 20% — офисы, и лишь около 1% предприятий решили отпраздновать Новый год за пределами города. Примерно 5% организаций также не будут проводить корпоративы, ссылаясь на отсутствие праздничных традиций или трудности с финансированием.