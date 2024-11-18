Стилист Александрова дала советы, как выбрать идеальный наряд на Новый год-2025

Новогодняя ночь, череда вечеринок и мероприятий – чем не повод выгулять свою внутреннюю модницу и примерить наряд, в котором вы будете сверкать. Стилист Юлия Александрова рассказала Gazeta.SPb, на что стоит обратить внимание при выборе образа на новогоднюю ночь.

Блестки и пайетки уже давно стали неотъемлемой частью праздничного настроения. Блистать с ног до головы в костюме или платье и ловить свет и внимание под любым углом?! Или выбрать элегантное сочетание юбки с пайетками и контрастного матового топа?! – решать вам.

Движение перьев на рукавах жакета или по краю юбки добавят легкости и игривости образу, но не забудьте про практичность. Выбирайте модели со съемным декором для более простого ухода за изделием.

Банты, оборки, драпировка в виде цветов не только внесут нотку романтичности, но и выведут на другой «уровень нарядности» даже простые образы с джинсами.

Кружева, модные платья в бельевом стиле с отделкой из кружева подойдут для аристократичной коктейльной вечеринки или интимного (частного) новогоднего мероприятия.

Смокинг из мужского гардероба плавно перешел в женский нарядный. Контраст мускулинности и женственности придают образу остроты, а самой леди – хрупкости и элегантности.

Всегда актуальный и праздничный черный. Если у вас уже есть «маленькое черное платье», которое пережило не один выход в свет, дополните его трендовой искусственной шубой или полупрозрачной накидкой. Так вы и сэкономите бюджет, и будете в центре внимания.

Бархат, атлас, шёлк, твид– те ткани, которые подойдут для главной ночи. Если праздничное платье досталось вам от мамы, обыграйте его трендовыми слингбэками (обувь в открытой пяткой).

Жилеты и корсеты прочно поселились в гардеробах модниц и смогут освежить даже уже надоевшие брюки палаццо или любимую юбку. Выбирайте варианты с сатиновым блеском или мерцанием для более ярких комплектов.

Пижама в стиле минимализм в сочетании с босоножками на каблуке или туфлями, и вы — центр внимания любой вечеринки. Те, кто предпочитает встречать Новый год в кругу семьи, берите идею на заметку — комфортная роскошь.

Анималистичные принты помогут добавить яркости вашим нарядам. Змеиный принт будет в почете, но избегайте изделия из натуральной змеиной кожи, чтобы не пробудить гнев «мудрой царицы».

Украшения являются не только завершением лука, но могут стать главным акцентом в минималистичных нарядах. Ряды бус из жемчуга, крупные клипсы и серьги, стразы и банты из бисера или атласа, массивные металлические браслеты и всевозможные подвески – бесконечный калейдоскоп выбора.

Выбор цветовой палитры зависит от характеристик вашей внешности, но вы точно не ошибетесь, если остановитесь на безусловно праздничных цветах – белом, черном, золотом, металлик, а также выберите один из своих любимых оттенков зеленого, чтобы угодить Змее.