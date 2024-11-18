Россиянам рассказали о лучших направлениях для семейного отдыха на Новый год

Руководитель международных проектов компании «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина поделилась с Gazeta.SPb своими рекомендациями по выбору идеальных мест для отдыха на Новый год, который отлично подойдут для семейных поездок. Эксперт выделила несколько экзотических направлений, где можно наслаждаться не только прекрасным климатом, но и богатым культурным наследием, а также удобными условиями для отдыха с детьми.

По словам Ворониной, Таиланд – это одно из самых популярных мест для новогодних каникул, благодаря своим живописным пляжам и разнообразию пейзажей. Страна идеально сочетает пляжный отдых и экскурсионные туры. Однако важно учитывать особенности различных регионов. Например, Паттайя, известная своей активной ночной жизнью, идеально подходит для любителей вечерних развлечений. Город также предлагает множество активностей, таких как серфинг и дайвинг, а поблизости расположен остров Ко Лан, который славится чистыми пляжами и кристально чистой водой.

Бангкок, столица Таиланда, привлекает туристов своими буддийскими храмами, зелеными садами и яркими новогодними событиями, такими как концерты и световые шоу. В числе главных достопримечательностей города — Королевский дворец и Ват Пхра Кео, построенные в XVIII веке. Этот архитектурный комплекс, в который входит почти 100 пагод, является настоящей жемчужиной тайской культуры.

Остров Самуи, по мнению эксперта, также является отличным вариантом для тех, кто ищет спокойный отдых с красивыми пляжами и развитой инфраструктурой. Несмотря на возможные кратковременные дожди, здесь можно насладиться тропическими фруктами и посетить такие необычные места, как сад Tarnim Magic Garden, который расположен в горных джунглях у живописного водопада.

Для тех, кто ищет менее экзотическое, но не менее увлекательное направление, Воронина порекомендует Оман. Это одна из самых безопасных стран мира, которая может предложить путешественникам не только красивые пляжи, но и уникальную культуру. В Омане хорошо развита инфраструктура, а архитектура отражает классический арабский стиль. Одним из ярких мест для посещения является столица Маскат, где стоит побывать в Дворце Аль-Алам, Национальном музее и Королевском оперном театре. В пустыне Вахиба, расположенной в центре страны, туристы могут увидеть высокие дюны, а также провести ночь в одном из лагерей для туристов, насладившись уединением и комфортом.

Не менее интересным направлением является Тунис, который привлекает туристов не только своей историей, но и мягким климатом, подходящим для отдыха в зимний период. В конце декабря и начале января температура на побережье составляет +17-19°C, а на юге страны +21°C, что создает комфортные условия для прогулок и культурных экскурсионных поездок. Тунис известен своими древними памятниками, среди которых стоит отметить Карфаген и римские термы, а также известен как место съемок легендарных сцен из «Звездных войн». Для семейных поездок с детьми идеально подойдет остров Джерба, где царит спокойная атмосфера и приятный климат даже в новогоднюю ночь.

По словам Ворониной, забронировать туры на двоих с вылетом в новогодние праздники из Москвы в эти страны можно по следующим ценам: в Таиланд — от 214 700 рублей за 7 ночей в отеле 4* с завтраками, в Оман — от 214 500 рублей, в Тунис — от 317 000 рублей за 7 ночей с полупансионом.