В Петербурге стартовали съемки фильма «Музыка как шанс»

В Петербурге началась работа над короткометражным фильмом-пилотом «Музыка как шанс», который получил поддержку Президентского Фонда Культурных Инициатив. Этот фильм стал первым шагом на пути к созданию полнометражной 8-серийной ленты с тем же названием. Слоган картины «Когда страсть побеждает страх» отражает основную идею и философию проекта.

Режиссёр и сценарист фильма — Владимир Койфман, а главные роли исполнили известные актёры Андрей Мерзликин и Алексей Морозов. Фильм вдохновлён реальными событиями и документальными произведениями, такими как «Музыка как шанс победить рассеянный склероз» Влада Колчина и «Путь познания долог, жизнь коротка. Воспоминания о Андрее Аркадьевиче Новике».

«Музыка как шанс» рассказывает историю двух людей — музыканта и врача, которые преодолевают тяжелейшие испытания ради одной общей цели — победы над неизлечимой болезнью.

Сюжет сосредоточен на джазовом музыканте, находящемся на пике своей карьеры, который неожиданно сталкивается с редким и прогрессирующим неврологическим заболеванием. Эта болезнь не только угрожает его музыкальному будущему, но и жизни в целом.

На одном из своих концертов он встречает врача, который предлагает уникальную методику лечения. Скептически настроенный к новым методам, музыкант решается на эксперимент, и вскоре оказывается, что встреча была предопределена: сам врач находится в критической ситуации и должен спасти музыканта, несмотря на собственные проблемы.

По словам режиссёра Владимира Койфмана, «Музыка как шанс» — это не просто история о борьбе с болезнью. Это глубокое исследование человеческой воли, страхов, страсти, надежды и веры. Койфман подчеркнул, что зритель должен ощутить, как искусство и преданность своему делу могут стать невероятной силой, способной удержать человека на грани отчаяния. По его словам, фильм — это ода человеческому духу, который находит смысл даже в самых безнадёжных ситуациях.