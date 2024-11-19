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«Любовь и голуби» вернется на большие экраны 28 ноября

Фото: «Мосфильм»

Культовая советская комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» вновь выйдет в прокат 28 ноября. Эта новость была озвучена пресс-службой канала «Мосфильм. Золотая коллекция». Повторный показ фильма приурочен к 90-летию Нины Дорошиной, которая исполнила одну из главных ролей в картине, а также к юбилеям других создателей фильма. Об этом сообщила Газета.ру.

Проект «Мосфильм. Золотая коллекция» включает в себя переиздание известных советских фильмов, и «Любовь и голуби» станет одной из ярких премьеров этой коллекции. Меньшовский фильм был создан в 1985 году по пьесе Владимира Гуркина, в основе которой лежит реальная история семьи Кузякиных — соседей драматурга.

Фильм, который до сих пор остается одной из самых любимых комедий среди зрителей, приобрел невероятную популярность, несмотря на годы, прошедшие с его выхода. В одном из опросов, проведенных телеканалом, «Любовь и голуби» заняли второе место по популярности среди советских фильмов, которых бы зрители хотели увидеть в кино. 21% респондентов отдали предпочтение этой ленте, уступив лишь «Бриллиантовой руке» и «Москва слезам не верит», набравшим 22%.

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