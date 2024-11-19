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Россиянам показали фотографии возможного интерьера поезда для ВСМ Москва – Петербург

Фото: РЖД

Стало известно, как будет выглядеть интерьер поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, одного из самых амбициозных транспортных проектов России. Состав, который должен значительно сократить время в пути между двумя столицами, будет оснащен восьмью вагонами различного класса.

Россиянам показали фотографии возможного интерьера поезда для ВСМ Москва – Петербург
Фото: РЖД

 

Ранее в этом году были представлены фотографии внешнего вида поезда, но интерьер оставался неизвестным до выставки «Транспорт России», где РЖД показала возможное оформление внутренних помещений. По информации ТАСС, новый поезд будет состоять из восьми вагонов, рассчитанных на 455 пассажиров.

В поезде предусмотрены четыре класса обслуживания. В классе «стандарт» будет 136 мест, в «комфорте» — 230 мест, в «бизнес-классе» — 68 мест и в «первом классе» — 15 мест. Также предусмотрены дополнительные удобства, такие как купе-переговорные на четыре места и купе-сьюты для двух пассажиров. Вагонный состав будет включать четыре вагона класса «комфорт», два вагона класса «стандарт» и по одному вагону для каждого из остальных классов обслуживания.

Испытания нового состава планируется начать в 2027 году, а запуск ВСМ в эксплуатацию намечен на второй квартал 2028 года.

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