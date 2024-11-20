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Прохор Шаляпин рассказал о последних днях жизни Светланы Светличной: тяжело умирала

Фото: скриншот видео

На прощании с легендарной актрисой Светланой Светличной, которое состоялось в Доме кино, певец Прохор Шаляпин поделился трогательными воспоминаниями о своей близкой знакомой. Он признался, что уход Светличной был мучительным и долгим, и выразил сожаление о её тяжелых последних днях. Об этом сообщил 360.ru.

«Болеть, терять память, лежать без сознания — это самое страшное, чего мы все боимся, — сказал Шаляпин. — Светлану Афанасьевну действительно очень жаль», подчеркнул певец.

Он хорошо знал актрису и несколько лет был частым гостем в её доме. Шаляпин выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что её уход стал настоящей утратой для всех, кто её знал.

Светлана Светличная, которая ушла из жизни 16 ноября в возрасте 84 лет после долгой и тяжёлой болезни, запомнилась зрителям благодаря своей роли в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Похороны Светланы Светличной состоятся на Ваганьковском кладбище.

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