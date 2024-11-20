В Петербурге поддержали инициативу в сфере капитального ремонта жилых домов

На заседании Законодательного собрания Петербурга была рассмотрена важная инициатива, касающаяся регулирования капитального ремонта жилых домов в городе.

Как сообщил председатель петербургского парламента Александр Бельский в своем телеграм-канале, проект закона был поддержан депутатами в первом чтении. Предложенные изменения предполагают уточнение границ компетенции правительства Петербурга в вопросах, связанных с проведением капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Нововведения направлены на улучшение управления процессами ремонта и обеспечения более четкого распределения полномочий между различными органами власти.