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В Петербурге поддержали инициативу в сфере капитального ремонта жилых домов

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

На заседании Законодательного собрания Петербурга была рассмотрена важная инициатива, касающаяся регулирования капитального ремонта жилых домов в городе.

Как сообщил председатель петербургского парламента Александр Бельский в своем телеграм-канале, проект закона был поддержан депутатами в первом чтении. Предложенные изменения предполагают уточнение границ компетенции правительства Петербурга в вопросах, связанных с проведением капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Нововведения направлены на улучшение управления процессами ремонта и обеспечения более четкого распределения полномочий между различными органами власти.

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