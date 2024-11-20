  • 18+

  • Сегодня

    20.11.24, Ср

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100.03 €105.73 ¥13.77

Названо число петербургских компаний, готовых устроить перед Новым годом корпоратив

Фото: Unsplash

В Петербурге в преддверии наступления Нового года компании начали задаваться вопросом, как будут поздравлять работников. Руководители решают, будут ли проводить корпоративы.

Как сообщает РИА «ФедералПресс», в случае Северной столицы, подавляющее большинство организаций решили проводить корпоративный праздник в преддверии Нового года. О соответствующем решении рассказали около 60% опрошенных.

При этом, почти везде праздничные события состоятся прямо в офисе компании. Но многие также думают отменить в ресторане. Но в Петербурге офисные празднования будут проходить чаще, а встречи в ресторанах – реже, чем в среднем по России.

Также ряд компаний думают выехать на природу или рассматривают иные варианты празднования: бани, прогулки, театры. Но каждая пятая компания не собирается устраивать корпоратив.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентов

В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентовНовости
Аналитики J’son Partners Consulting объявили результаты исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей были определены компании по цифровой безопасности. Первое место в рейтинге заняла МТС. В исследовании также отмечается, что российские цифровые компании сейчас активно запускают специализированные сервисы для борьбы...
Подробнее

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech Champ

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech ChampНовости
Сразу шесть участников из Петербурга и Ленинградской области заняли пьедестал всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ  цифровой экосистемы МТС в этом году. Второе место в первом треке занял ученик Президентского физико-математического лицея №239 Владимир Звездин, а во втором две петербургских команды «Котята и роботы» и «Микро-мыши»...
Подробнее