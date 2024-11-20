Названо число петербургских компаний, готовых устроить перед Новым годом корпоратив

В Петербурге в преддверии наступления Нового года компании начали задаваться вопросом, как будут поздравлять работников. Руководители решают, будут ли проводить корпоративы.

Как сообщает РИА «ФедералПресс», в случае Северной столицы, подавляющее большинство организаций решили проводить корпоративный праздник в преддверии Нового года. О соответствующем решении рассказали около 60% опрошенных.

При этом, почти везде праздничные события состоятся прямо в офисе компании. Но многие также думают отменить в ресторане. Но в Петербурге офисные празднования будут проходить чаще, а встречи в ресторанах – реже, чем в среднем по России.

Также ряд компаний думают выехать на природу или рассматривают иные варианты празднования: бани, прогулки, театры. Но каждая пятая компания не собирается устраивать корпоратив.